ولاية الجزائر تصدر بيانا بخصوص الحجر الصحي

أصدرت، مصالح ولاية الجزائر، بيانا حول تمديد الحجر الصحي، بسبب ارتفاع اصابات بوباء كورونا.

وقالت ولاية الجزائر في البيان، أن الرخص الاستثنائية بتنقل الأشخاص، التي تم اصدارها بعد تاريخ 15 ماي تبقى سارية المفعول.

وأضافت المصالح أنه تم الابقاء على كل اجراءات الحظر بالنسبة لتجمعات العائلية والاعراس، الختان وما إلى ذلك.

ودعا والي العاصمة، المواطنين الى التحلي بمزيد من المسؤولية واليقظة، والتدابير الوقائية.

للإشارة، تم تمديد العمل بالحجر الصحي من الحادية عشر ليلا إلى غاية الخامسةصباحا، لمدة 15 يوما بالعاصمة، بداية من 31 أكتوبر.