ولاية الجزائر.. غلق طريق العناصر ووادي اوشايح لمدة 4 أيام

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم السبت، عن غلق الطريق الاجتنابي الجنوبي بين طريق العناصر ورابطة وادي أوشايح عين النعجة بالعاصمة.

وأوضحت الولاية ببيان لها،أن غلق الطريق راجع لوضع الدعائم الحديدية للجسر العابر للطريق الاجتنابي الجنوبي الرابط “سيدي امبارك ببئر خادم”.

بالإضافة إلى حي المنظر الجميل والطريق الاجتماعي الجنوبي القبة .

وأضاف البيان، أن غلق الطريق سيكون خلال فترة الليل لمدة أربعة أيام ، من 23 سا إلى الخامسة صباحا.

وستحول حركة المرور، بالنسبة للاتجاهين على المحاور الجاورة ورابطة وادي اوشايح، الطريق السريع للشرق رابطة العناصر.

وكذا عبر تقاطع الطريق الجنوبي مع الطريق الوطني رقم 63 عين النعجة ومحول قاريدي القبة.