ولاية مستغانم تخصص 21 مليار سنتيم كإعانات إستثنائية لـ 8 بلديات

خصصت ولاية مستغانم غلاف مالي قدر بـ 21 مليار سنتيم كإعانات إستثنائية لـ 8 بلديات موزعة عبر إقليم الولاية.

ووفق مصالح الولاية الغ‘انة المالية خصصت من صندوق الضمان والتضامن للجمعات المحلية لتغطية نفقات معينة.

ومن المنتظر ان البلديات المستفيدة من هذه الإعانة ستعمل على تسديد أجور العمال وتسديد الفواتير والتكفل بمصاريف التسيير اليومي للبلدية.

وتدخل هذه الإعانات في إطار التكفل بالعجز في الميزانية التي تعرفه بعض البلديات على مستوى الولاية.

ويتعلق الامر بكل من بلدية:

بلدية أولاد بوغالم 1.5 مليار سنتيم.

بلدية بن عبد المالك رمضان 1.7 مليار سنتيم.

بلدية حجاج 4.1 مليار سنتيم.

بلدية السوافلية 4 مليار سنتيم.

بلدية عين بودينار 2.2 مليار سنتيم.

بلدية عين نويصي 3.2 مليار سنتيم.

بلدية فرناكة 3 مليار سنتيم.

بلدية الحسيان 4.8 مليار سنتيم.