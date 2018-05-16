ولدعباس :الجزائر دولة قوية بفضل سياسة الرئيس بوتفليقة

صرح جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أنّ دولا أجنبية تعترف أن الجزائر بلد قوي وديمقراطي.

وهذا بفضل ما قام به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سبيل إنماء الوطن على مدار سنوات حكمه كرئيس للدولة.

وأضاف ولد عباس خلال لقائه مع إطارات الحزب بمناسبة اليوم العالمي للعيش بسلام، أن إقرار يوم العيش بسلام ما كان ليكون.

لولا السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر دوليا وبحكمة الرئيس بوتفليقة.

مؤكّدا أنّ البلاد حققت إنجازات بفضل سياسة المصالحة، التي أتت بثمارها في جميع الميادين داخليا وخارجيا.