ولدعلي يرد على زطشي ويدافع عن المغتربين

أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، أنه لم يشكك يوما في حب لاعبي المُنتخب الوطني مُزدوجي الجنسية للجزائر.

وقال ولد علي في تصريح لتلفزيون “النهار” على هامش لقاء المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة و نظيره الكاميروني.

“لم أشك يوما في إنتماء لاعبي الخضر مُزدوجي الجنسية، قدموا الكثير للمنتخب”.

وأضاف ولد علي:”لايُعقل القول عن لاعب مر جانبا في مُباراة مُعينة بأنه لا يُحب الوطن”.

وتابع وزير الشباب والرياضة، حديثه بالتأكيد على أن الوطنية لا تُقاس ولا يُمكن القول أن هذا يُحب الجزائر أكثر من ذاك.

ولم يعتبر قرار الفاف الأخير المُتعلق بمُزدوجي الجنسية، هفوة مُؤكدا أن المكتب الفيدرالي بقيادة زطشي حُر في قراره.

وقال:”لا أعتبر قرار الفاف هفوة.. كل شخص حُر في قراره، لكن لا يُوجد فرق بين المحلي والمُحترف، الأحسن هو من يلعب”.

ويُعتبر تصريح ولد علي ردا غير مُباشر على رئيس الفاف زطشي الذي أقر شرطين من أجل جلب اللاعبين مُزدوجي الجنسية.