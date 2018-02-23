ولد زميرلي وحداد يتأمران على زطشي

قام نائبي رئيس الفاف خيرالدين زطشي اليوم الجمعة بخرجة غريبة خلال لقاء نادي بارادو والضيف نصر حسين داي الذي جرى بملعب عمر حمادي ببولوغين.

حيث أمر بشير ولد زميرلي النائب الأول لزطشي ورئيس نصر حسين داي مصوري القناة الخاصة الذي يملكها بتصوير كافة أطوار اللقاء خوفا من الكولسة.

مُستغلا مُساعدة النائب الثاني لرئيس الفاف ربوح حداد الذي سمح للمصورين بالتصوير من المنصة الشرفية الخاصة به ليقوم مُحافظ اللقاء “فرقاني” بالتدخل ومُطالبتهم بتوقيف التصوير.

ليتشاجر المُحافظ مع صحفي القناة الخاصة المُكلف بتغطية اللقاء الذي تحداه وأكد له بأنه يُطبق أوامر رئيس النصرية بشير ولد زميرلي الخائف من الكولسة.

وأغضب هذا الأمر رئيس الفاف خير الدين زطشي الذي أبدى إستياءه من خرجة نائبيه مُعتبرا ما قاما به تشكيك في نزاهته.