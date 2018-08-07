ولد عباس: الافلان لا يحتكر الرئيس لأن بوتفليقة رئيس كل الجزائريين

قال الامين العام للأفلان جمال ولد عباس، ان الافلان ليس لدية احتكار، وهو يحترم كل الأحزاب بفعل أقدميته ودوره في بناء الجزائر لكونه هو العمود الفقري للدولة .

وخلال الندوة الصحفية المشتركة بين الأمين العام للأفلان ورئيس تجمع أمل الجزائر” تاج” عمار غول

أضاف ولد عباس، أن حزب الافلان بدء نداءه لإستمرارية مواصلة الرئيس ترشحه لأنها قناعة من الحزب لمواصلة الرئيس مهاهمه، وكذلك قمنا بترجمة رغبة المواطن.

وأكد ولد عباس، أن هناك تقارب وتلاحم بين الأحزاب، مجدد أن الافلان ليس لديه احتكار لأن الرئيس بوتفليقة هو رئيس كل الجزائريين.