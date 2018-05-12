ولد عباس.. القذافي صديقي قتله الغرب

قال الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، خلال اجتماعه مع منتخبي الأفلان بولايات الشرق الجزائري بولاية عنابة.

أن ما يجري في العالم العربي في إطار الربيع العربي كان مخططا من قبل الغرب لزعزعه أمن الدول العربية.

وكشف ولد عباس أن الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، كان صديقه ووصف “الربيع العربي” بالخريف العربي.

وقال إن القذافي صديقي قتله “الربيع العربي” والدول الغربية ،كما ذكر صدام حسين.

وأردف قائلا: أن الغرب لم يقدر على زعزعة الأوضاع في الجزائر في إطار الربيع العربي بفضل سياسة الرئيس بوتفليقة.

وكشف ولد عباس، أن 107 صحفي اغتالته أيادي الإرهاب في العشرية السوداء.

وذكر ولد عباس مجموعة من الأطباء اغتالهم الإرهاب الأعمى.

وكشف أن 120 مليار كانت خسائر الجزائر من الأعمال الإرهابية اقتصاديا.

وقال أن الجزائر مع قدوم بوتفليقة في16 أفريل 1999، ومرورا بسياسة الوئام الوطني و المصالحة الوطنية ، دخلت الجزائر في مرحلة الازدهار.

وأضاف: أن هناك دول استلهمت سياسة المصالحة الوطنية من الجزائر، على غرار جيراننا في المغرب.

واعطى أمثلة عن ما عاشته الجزائر من إرهاب ، أين كان الأخ يقتل أخاه .

وبعد قدوم الرئيس بوتفليقة منذ 1999 ها هي الجزائر تعيش سياسة المصالحة الوطنية التي هي أساس التقدم.

وتحدث ولد عباس عن تقارير الولايات المتحدة حول الاستقرار في الجزائر.