ومن جهة أخرى قامت الفرقة المتنقلة لأقسام الجمارك لمستغانم أيضا الأسبوع بحجز 2.000 قارورة نبيد مختلفة الأحجام والعلامات التجارية،
بعد توقيف مركبة على متنها 3 متورطين…
ستعرف عدة أحياء ببلدية أولاد فايت، بالجزائر العاصمة، غدا الجمعة إنقطاعا في التزويد بالتيار الكهربائي.
وذلك من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة زوالا،حسبما جاء…
تمكنت الشرطة القضائية لغليزان، من القبض على شخص، بحوزته ألبسة خاصة بالأطفال تحمل عبارات عبرية.
وجاءت العملية، إثر معلومات تفيذ بوجود شخص يقوم ببيع ألبسة خاصة…
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