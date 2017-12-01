ولد علي:”ملعب وهران الجديد سيكون جاهزا قبل جويلية 2018″

أكد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي أن ملعب وهران الجديد سيكون جاهزا قبل إنتهاء السداسي الأول لعام 2018.

وأضاف الوزير على هامش زيارته لولاية وهران، أن نسبة الأشغال بالملعب الذي يتسع لـ 40 ألف مُتفرج قد بلغت 70%.

وقال ولد علي في تصريح لتلفزيون النهار:”لدينا أملُ كبير في إستلام المشروع قبل نهاية السداسي الأول من عام 2018″.

وتابع المسؤول الأول عن الرياضة الجزائرية:”لما لا الإحتفال بتدشين الملعب الجديد يوم عيد الإستقلال في 5 جويلية”.

ولم يستبعد الهادي ولد علي فرضية إحتضان الملعب الجديد لوهران لنهائي كأس الجمهورية سنة 2018.