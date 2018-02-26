ولد علي: “الجزائر ستواصل دائما دعم الرياضة الفلسطينية”

أكد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، عزم الجزائر على مواصلة دعمها، قصد ترقية وتطوير الرياضة الفلسطينية، عبر وزارته.

وصرح الهادي ولد علي، خلال استقباله صباح اليوم، بمقر الوزارة، لوزير الشباب والرياضة الفلسطيني جبريل الرجوب.

“سعدت باستقبال الوزير الفلسطيني، وسمح لنا هذا اللقاء بدراسة سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال الرياضي، بين الجزائر وفلسطين الشقيقة”.

وأضاف الهادي ولد علي: “أكدنا للوزير الفلسطيني، خلال محادثاتنا، عزم الدولة الجزائرية على مواصلت دعم ومرافقة الرياضة الفلسطينية، لترقيتها وتطويرها”.

وفي نهاية هذا اللقاء، قدم الوزير الهادي ولد علي، هدايا تذكارية لنظيره الفلسطيني، جبريل الرجوب.