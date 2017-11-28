أثنى وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، على الناخب الوطني رابح ماجر ورئيس “الفاف” خير الدين زطشي.

وقال ولد علي في تصريح خص به “النهار”: “تقييمنا لبداية مشوار ماجر و الطاقم الفني للخضر والإداري و الطبي والإتحادية كان موفقا”.

وأضاف: “نتمنى استمرارية في العمل والتنسيق والتشاور حول كل القضايا التي تهم المنتخب، ونتمنى أن يكون دعم وتشجيع للفريق الوطني مهمة الجميع”.

أما عن الداربي العاصمي المنتظر اليوم، فقال إنه يتمنى أن يجري العرس العاصمي في روح رياضية عالية.

وقال أنه ينتظر “مباراة في القمة تشرف الكرة الجزائرية”. كما أشاد ولد علي بمنتخبي كرة السلة سيدات لذوي الإحتياجات الخاصة.

بعد تتويجه ببطولة إفريقيا و الأخوين بقة في ألعاب القوى، وأكد دعم منتخب كرة اليد رجال قبيل مشاركته في كأس إفريقيا.