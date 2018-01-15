ولد علي: “سنقدم التحفيز المالي اللازم لمنتخب كرة اليد”

أكد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، أن هيئته ستقدم الدعم المالي لمنتخب كرة اليد، مجددا ثقته في الطاقم الفني.

وصرح الهادي ولد علي لتلفزيون “النهار”، خلال توديعه للمنتخب الوطني لكرة اليد، صبيحة اليوم، بمطار هواري بومدين، بالعاصمة.

“تحدثت مع الناخب الوطني، وسيكون تحفيز مالي للطاقم الفني واللاعبين، مثلما اعتادت الدولة الجزائرية القيام به مع مختلف المنتخبات الوطنية”.

من جهة أخرى جدد الوزير ولد علي، دعمه للطاقم الفني الوطني الحالي، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الإستقرار في المنتخب الوطني.

وصرح: “من الواجب الحفاظ على استقرار الطاقم الفني، حتى في حال عدم تأهلنا لكأس العالم المقبلة، وهذا لمواصلة العمل”.