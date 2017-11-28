إعترف وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، بصرف الوصاية مبلغا كبيرا يفوق 65 مليار سنتيم في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد للشباب التي أقيمت في الجزائر قبل أشهر.

وهذا بعدما تبرأت الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، من صرف الأموال في الدورة، كما كشف الوزير بأن المبالغ الكبيرة التي صرفت سيتم تسديدها عبر الصندوق الوطني للنهوض بمبادرات الشباب والممارسات الرياضية الكائن مقره في المركز الرياضي أحمد غرمول بالعاصمة .

وهذا رغم أن تنظيم هاته التظاهرات من مهام الإتحاديات وليس الوزارة، حيث رد الوزير على سؤال “النهار” فيما يخص صرف مبلغ 65 مليار في التظاهرة بالقول:”لا يوجد اي تبذير أبدا، الصندوق الوطني سيقوم بتسديد ديون بطولة العالم للشباب في كرة اليد”.

وأضاف: “لا يجب أن نقلل من أهمية الدورة ،التنظيم كان جيدا ونال إعجاب الجزائريين ونطالب فزوين وكل إطارتنا بدعم المبادرات المماثلة وليس انتقادها”،

وتابع:”ماقاله فزوين في حق إطاراتنا أمر خطير يتطلب تدخل العدالة، لقد رفعنا شكوى ضده والعدالة ستجبره على كشف الاطارات التي يتهمها”.