ولد علي: ” كل توصيات “السامبوزيوم” سترفع إلى رئيس الجمهورية”

أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي أن هيئته ستسعى للسهر على تطبيق التوصيات التي خرجت بها نهاية أشغال الندوة الوطنية لتجديد الكرة الجزائرية.

وقال ولد علي: “أشكر المشاركين والمساهمين في إثراء النقاشات واللوائح في الورشات التي تم التطرق إليها في هذه الندوة”

واضاف:”أتمنى مواصلة في هذا المسعى وإشتراك كل المعنيين في إطار كرة القدم الجزائرية من أجل إعادة بعثها من جديد”

وإختتم حديثه قائلا: “كل التوصيات سترفع إلى الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وسوف تأخذ بعين الإعتبار لأنها تهدف إلى تجديد كرة القدم الجزائرية”