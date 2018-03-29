ولد علي: “نحترم قرارات الرئيس وبلومي فخر الجزائر”

أبدى وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، دعمه للقرار القاضي بالسماح للنجم الأسبق للخضر، لخضر بلومي، بتمثيل الملف المغربي، لإحتضان كأس العالم 2026.

وصرح الهادي ولد علي في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “الجميع يحترم قرارات فخامة الرئيس، وفي جميع الميادين”.

كما أشاد ولد علي، بالأسطورة السابق لغالي معسكر، معتبرا اختياره لهذه المهمة، إعتراف بمكانته الكبيرة في الكرة العربية والإفريقية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، بخصوص لخضر بلومي: “بلومي، لاعب كبير، وشرف الجزائر سابقا كلاعب للمنتخب الوطني”.

وفي الأخير تمنى الهادي ولد علي، التوفيق للخضر بلومي، في مهمته المقبلة.