تعهد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، بإعادة النظر في العلاوات التي يتحصل عليها رياضيي النخبة من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وقرر ولد علي مراجعة القانون الخاص برياضيي النخبة والمستوى العالي، لمعالجة الفوارق المسجلة بين ذوي الإحتياجات الخاصة وغيرهم من الرياضيين.

وأوضحت (و.أ.ج)، أن الوزير الهادي ولد علي، أشار من خلال رسالة له، أن هذا القرار جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الحكومة.

وجاء تعهد ولد علي، بإعادة النظر في هذه النقطة المتعلقة بالعلاوات، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة المصادف لـ3 ديسمبر.