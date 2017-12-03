قام وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، بتوزيع إعانات مالية على عدة أندية راياضية بولاية أدرار خلال زيارته الأخيرة للمنطقة

كما قرر الوزير الهادي ولد علي، تخصيص مبلغ إضافي سيتم منحه للأندية الرياضية التابعة للجنوب الجزائري الكبير.

من جهة أخرى وعد الوزير، بنقل انشغالات الأندية الكروية للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وأخذها بعين الإعتبار.

مصرحا لـ”النهار”:”الوزارة تعمل بالتنسيق مع “الفاف” لأخذ بعين الإعتبار انشغالات الأندية الكروية للجنوب الجزائري”.

للإشارة، الإعانات المالية التي قدما ولد علي، لأندية ولاية أدرار، هي الأولى من نوعها بعد انقطاع دام يعود لسنة 2010.