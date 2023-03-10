ولد علي يُسرح ثنائي الجياسكا جابري و بوعالية تحسبا لمواجهة فيتا كلوب

قرر مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، نورالدين ولد علي، تسريح لاعبا شبيبة القبائل، فارس جابري، وكسيلة بوعالية.

من تربص المنتخب الوطني بسيدي موسى تحسبا لمواجهة منتخب غانا ضمن تصفيات الدور الأخير المؤهلة لكأس إفريقيا 2023.

وحسب بيان موقع الفاف، عبر موقعها الرسمي، صبيحة اليوم الجمعة، فإن الناخب ولد علي قرر تسريح المدافع جابري ومتوسط الميدان بوعالية.

للمشاركة مع فريقهما شبيبة القبائل في مواجهة فيتاكلوب الأنغولي برسم الجولة الرابعة لدور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وصرح بهذا الصدد الناخب ولد علي لموقع الفاف:””بالتأكيد، التربص الذي نخوضه مهم للتحضير للمواجهة المزدوجة ضد غانا”.

وأضاف المتحدث:”لكننا نأخذ في الاعتبار أيضًا مصالح أنديتنا ، ومن هنا جاء هذا القرار بالإفراج عن هذين اللاعبين”.