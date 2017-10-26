ولد قدور.. سوناطراك يعتزم استثمار 50 مليار دولار خلال 5 سنوات

الوطني
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ولد قدور.. سوناطراك يعتزم استثمار 50 مليار دولار خلال 5 سنوات
بقلم خ.صديق

يعتزم مجمع “سوناطراك” استثمار حوالي 50 مليار دولار في غضون السنوات الخمسة المقبلة أي بمعدل 10 مليار دولار سنويا.

وذلك في مختلف مجالات النشاط الاستكشاف والاستغلال والتكوين، حسبما أعلن عنه الرئيس المدير العام للمجمع عبد المومن ولد قدور.

وقال ولد قدور على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته الى مشروع المركب الغازي “توات غاز” بواد زين بأدرار:

“نحن في مرحلة التحضير لمخطط تطوير المجمع خلال السنوات الخمس المقبلة، ونرتقب استثمار حوالي 50 مليار دولار خلال هذه الفترة”.

وأضاف ذات المسؤول أن الأرقام الدقيقة لاستثمارات المجمع خلال هذه الفترة ستكون جاهزة في غضون سنة 2018.

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