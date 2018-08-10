ولد قدور: “هدفنا مساعدة نادي مولودية بجاية”

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، عبد المؤمن ولد قدور، أن الهدف من الإتفاقية التي تم التوقيع عليها مع إدارة مولودية بجاية، هو مساعدة النادي.

وصرح ولد قدور، لتلفزيون “النهار”، عقب توقيعه العقد مع مسؤولي مولودية بجاية: “وقعنا على اتفاقية مع مولودية بجاية، من أجل مساعدة النادي”.

وأضاف: “الإتفاقية تجمع النادي البجاوي، بفرع شركة سونطراك، والمتمثل في شركة النقل البحري للمحروقات”.

وتابع: “هذه الإتفاقية التي وقعنا عليها، جد هامة بالنسبة للطرفين، والأهم في هذه المناسبة وهو الإلتقاء بالشباب والإحتكاك بهم”.