وليد ياسين: الجزائر تتبنى نموذجا إقتصاديا جديدا أكثر طموحا

كشف الوزير المنتدب المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وليد ياسين، أن الجزائر تتبنى نموذجا إقتصاديا جديدا أكثر طموحا.

وأضاف وليد ياسين الوزير المنتدب خلال التدشين الرسمي للصالون، أن النموذج الجديد يقوم على مبدأ التنمية المستدامة.

وأوضح ياسين وليد، أن الشباب هو محرك هذا التغيير، مضيفا أن قطاعه شرع في إجراءات لحث الشباب على الإبتكار عبر إطار قانوني جديد لتمويل الشباب من أصحاب المشاريع.

وأضاف، أن الجزائر بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الإبتكار في جميع القطاعات، سيما في قطاع الطاقة.