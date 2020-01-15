أول تعليق للقاضية على الحكم الصادر بحق فادي الهاشم وهذا رد محاميه

أوضحت القاضية غادة عون بجبل لبنان، لموقع “الفن”، أن قرارها بخصوص قضية زوج الفنانة نانسي عجرم في حادثة قتل اللص، لصالحه.

وادعت القاضية اليوم الأربعاء، على الدكتور فادي الهاشم، بموجب المادة 573 من قانون العقوابات ولكن معطوفة عل المادة 229.

وحسب ذات الموقع، تتحدث المادة 229 عن الدفاع عن النفس وليس القتل العمد.

وتقول المادة حرفيا: “لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إليه أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا، شرط أن يكون الفعل متناسب والخطر”.

ويأتي ذلك بما معناه أن الهاشم أجبر على القتل دفاعا عن نفسه وعائلته، وبالتالي يكون الحكم الذي أصدرته القاضية لصالح الهاشم وليس تجريما له.

وبدوره أصدر محامي الدكتور الهاشم “غابي جرمانوس”، بيانا، أشار فيه أنه لم يستغرب الإدعاء الراهن بحق موكله، كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.