وناس يحلّ بلندن رفقة رين لمواجهة مواطنه ايت نوري

حلّ الدولي الجزائري أدم وناس بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، تحسبا لمواجهة وولفارهمبتون وديا.

وستكون الفرصة مواتية لنجم الخضر لملاقاة مواطنه ريان ايت نوري الذي ينشط للفريق البريطاني، والذي قد يلعب أساسيا بنسبة كبيرة في مباراة التي ستجري غدا.

وسيجري ادم وناس ورفقائه المباراة الودية استعدادا للموسم الكروي الذي تفصلنا عنه أسابيع قليلة فقط.

كما ستكون الفرصة مواتية لمدافع وولفاهمبتون ايت نوري لرد الاعتبار لنفسه، في المحطة التحضيرية، سيما وأنه همّش كثيرا في اخر جولات الموسم الماضي.

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