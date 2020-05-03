 ونوغي: وزارة الإتصال ستفتح تحقيقا في قضية منح بطاقة الصحفي المحترف

قال العربي ونوغي الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، أن وزارة الإتصال ستفتح تحقيقا معمقا في قضية منح بطاقة الصحفي المحترف لأشخاص لا علاقة لهم بالمجال الاعلامي.

وأضاف ونوغي للاذاعة الوطنية، أن الحل يكمن في مدى احترافية الصحفيين في تقديم المعلومة الموثوقة والالتزام بأخلاقيات المهنة.

مشيرا أيضا إلى أن الصحفيين المحبوسين حاليا ليس بسبب آرائهم، مشددا على ضرورة أن تؤدي كل الصحافة الخدمة العمومية سواء كانت عمومية أو خاصة.

و أوضح ونوغي أن المؤسسات الاعلامية تكاثرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة لكنه شبهها بالجمعيات الخيرية التي تنتظر الاشهار العمومي.

وقال انها في الاصل مشروع اقتصادي قد يواجه الفشل وقد يحقق النجاح.