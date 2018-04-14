إصابة 7 أعوان شرطة وتوقيف 3 قصر بعد مشادات بين مناصرين بوهران

تعرض أمس 7 أعوان شرطة لإصابات خفيفة نقلوا على إثرها إلى المستشفى عقب أعمال تسجيل أعمال خلال المقابلة التي تدخل ضمن الجولة الخامسة والعشرين من البطولة الوطنية المحترفة الأولى.

والتي جمعت بين فريق مولودية وهران وشباب بلوزداد بملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران.

أين قام حكم المباراة بتوقيف المقابلة في الدقيقة 82 من الشوط الثاني أين كانت النتيجة هدفين مقابل صفر لصالح شباب بلوزداد بعد حدوث مناوشات بين مناصري الفريقين.

حيث تم إخراج مناصري الفريقين وكذا اللاعبين والحكام بتأطير أمني مشدد إلا أنه وبعد إخراج مناصري فريق مولودية قاموا برشق قوات الشرطة بواسطة الحجارة.

أين أصيب 7 أعوان تم تحويلهم إلى المساشفى لتلقي العلاج،

فيما تم توقيف بعض المناصرين منهم ثلاثة قصر اقتحموا أرضية الملعب وتم إيقافهم وهم قيد التحقيق فيما تم استرجاع هاتفين نقالين خاصين بحكمين ووثائق إدارية تم الاستيلاء عليها.