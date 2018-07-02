المدير الجهوي الجديد للجمارك يفتتح موسم الاصطياف بميناء وهران

إجراءات تسهيلية لحسن استقبال الجالية الجزائرية

قام المدير الجهوي الجديد للجمارك ايصولح نورالدين بالاشراف على افتتاح موسم الاصطياف بميناء وهران باستقبال أفراد الجالية الجزائرية القادمين في رحلة من مرسيليا الفرنسية على متن باخرة طارق بن زياد.

ميناء وهران الذي سيشهد عودة كثيفة لجاليتنا بالمهجر تم تهيئة لهم كل التسهيلات لاستقبالهم في احسن الظروف من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية استحداث فرقة بحرية تقوم بتسوية سندات العبور والعملة الصعبة على متن الباخرة قبل الوصول إلى الميناء لتخفيض مدة الإجراءات المتخذة سابقا،

وتخفيف ضغط الانتظار المطول المسافرين كما تم توجيه العائلات والمسنين مباشرة إلى الرواق الأخضر المرور دون مراقبة ناهيك عن رواق الاستعجالات في حالة المرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة،

كما تم إنشاء موقع الكتروني يتم خلاله تحميل استمارة التصريح وتقديمها جاهزة لدى شبابيك التصريح بالعملة علما أنه تم تسجيل دخول نحو 59 ألف مسافر وحوالي 18 ألف سيارة سياحية ما يعادل باخرتين إلى 3 بواخر يوميا إلى ميناء وهران خلال سنة 2017.