وهران.. تفكيك شبكة أنشأت ورشة لصناعة المؤثرات العقلية

وضعت مصالح الشرطة بوهران، حدا لشبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص أنشأت ورشة سرية لصناعة وتقليد المؤثرات العقلية.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء، اليوم الأحد، عن خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي، فقد تمت هذه العملية “النوعية” من طرف مصالح الأمن الحضري.

وجاء ذلك، استغلالا لمعلومات مفادها قيام مجموعة أشرار بتحويل مسكن بأحد أحياء وسط مدينة وهران الى ورشة سرية لصناعة وتقليد المؤثرات العقلية من نوع “اكستازي” باستعمال مواد طبية ومزجها بمواد كيميائية مضرة بالصحة.

مع إعادة ترويج هذه المؤثرات في وسط الشباب، حسب نفس المصدر.

وتمكنت الشرطة من توقيف المتورطين الأربعة في القضية.

كما أسفرت عملية تفتيش المسكن، عن ضبط 150 قرص مغشوشة مهيأة للترويج ومواد طبية تستعمل في تصنيع هذه الأقراص.

ومن هذه المواد، قارورة سائل بنفسجي ومعجون من نفس اللون وعلب مواد صيدلانية فارغة ومسحوق أبيض ومعجون أسنان.

فضلا عن معدات كانت تستعمل في هذا النشاط الإجرامي، ومبلغ مالي يقدر ب 6 ألاف دج.

وقد تم تحرير إجراء ضد الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و33 سنة، سيحالون بموجبه إلى العدالة.