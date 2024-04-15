وهران.. تفكيك شبكة إجرامية سببت خسائر بـ”الملايير” لشركة عمومية

نجحت مصالح الشرطة بوهران في الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في التزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية لغرض سرقة أموال عمومية مع توقيف 10 أشخاص من أفرادها، حسبما علم اليوم الإثنين من الأمن الولائي.

وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة أن “العملية تمت من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران حيث قام أفراد هذه الشبكة الإجرامية بتحويل مادة كيميائية (مادة الزفت) تابعة لشركة عمومية مختصة في انتاج الموارد الطاقوية، وتحويل وجهتها نحو شركات خواص دون فواتير عن طريق النصب و التزوير دون وجه حق وعدم مخالصة قيمتها المالية”.

و قد تسببت هذه الجرائم في ضرر مالي تكبدته الشركة العمومية قدر ب 90 مليون دج وارتكبت بتواطؤ مع موظفين وأشخاص من معتادي الإجرام، من ذو السوابق العدلية في مجال النصب وتكوين جمعية أشرار ضمن شبكة أمتد نشاطها خارج مدينة وهران ، وفق ذات المصدر.

وبعد التحريات المعمقة وتحديد أفراد الشبكة وهوياتهم ومكان تواجدهم ، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم توقيف المتورطين الواحد تلو الآخر.

وتم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه امام النيابة المختصة بتهمة تكوين جمعية أشرار لارتكاب جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية لغرض سرقة أموال عمومية و إخفاء أشياء مسروقة و تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة وإصدار شيك بدون رصيد ، مثلما تمت الإشارة إليه.