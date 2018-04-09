توقيف “ملتحي” متلبسا بحيازة 26 كلغ “كيف” على متن سيارة في وهران

فيما تم حجز 200 قرص مهلوس من نوع صاروخ و400 وحدة خمر ببوتليليس

تمكنت عناصر من الأمن العسكري بوهران من توقيف ملتحي يبلغ من العمر 48 سنة متلبسا بحيازة 26 كلغ من الكيف المعالج.

وبعد توقيف سيارة من نوع كيو كيو كان على متنها بمدخل منطقة الكرمة في وهران، حيث بعد إخضاع المركبة للتفتيش، تم ضبط كمية المخدرات مخبأة باحكام،

حيث وبعد تحويله للتحقيق أثر بضلوع شقيقه الذي كان يقوم بتهريب السموم من الحدود الغربية استعمال سيارة من نوع ابيزا،

تم حجزها بعد التنقل إلى منزله الكائن بمنطقة “بوزفيل” في عين الترك لاذ المتهم التاني بالفرار ويجري البحث عنه.

وفي عملية تانية تمكن أمن بوتليليس من حجز 400 قرص مهلوس من نوع صاروخ كانت بصدد الترويج بمنطقة مشرفين،

في حين تم توقيف مروجها كما نجحت نفس العناصر من توقيف شخص متلبسا ببيع وترويج أكثر من 400 وحدة خمر من مختلف الأنواع بالقرب من منزله الواقع بمنطقة مسرغين في وهران.