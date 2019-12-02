وهران.. حجز 2 أطنان ونصف من الياغورت الفاسد بالسانية

حجزت مديرية التجارة لولاية وهران، 2.5 طن من الياغورت غير صالح للاستهلاك بمنطقة النشاطات بالسانية.

وأوضحت رئيسة مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش مليكة سطالي، أن هذه الكمية من الياغورت من صنع جزائري.

أين كانت معبأة في علب كان مخزنا في غرف تبريد في ظروف غير مطابقة للمعايير المعمول بها.

وأضافت ذات المسؤولة، أنه تم حجز وإتلاف هذه الكمية من الياغورت على مستوى مركز الردم التقني لحاسي بونيف.

كما تم تحرير محضر للمتابعة القضائية ضد المخالف.

كما تم حجز 64 كلغ من المنتجات الموجهة لصنع الأجبان على مستوى مصنع للجبن بسيدي الشحمي بالسانية.