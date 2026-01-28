وهران: رياح قوية تستنفر الحماية المدنية وتسجيل عشرات التدخلات دون خسائر بشرية

تسببت الرياح القوية التي شهدتها ولاية وهران في تسجيل عدة تدخلات ميدانية لمصالح الحماية المدنية التي أعلنت وضع جميع وحداتها العملياتية في حالة تأهب قصوى تحت إشراف المدير الولائي العقيد سويكي محفوظًمع تسخير دوريات استطلاعية عبر مختلف بلديات ودوائر الولاية.

وأفادت ذات المصالح أن التقلبات الجوية أدت إلى سقوط أعمدة كهربائية وأشجار ولافتات توجيهية وانهيار جزئي لبعض الجدران بعدة أحياء، من بينها العقيد لطفي، سان جرمان، سيدي بختي، سيدي الهواري، حاسي بن عقبة، بوفاطيس، السانيا، أرزيو، مرسى الحجاج ومرفال، حيث تدخلت الفرق المختصة لإزالة الأخطار وتأمين المواقع دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي حادثة منفصلة، أدى سقوط جدار بدوار الدوم إلى إصابة شخصين في العشرينات من العمر بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم إسعافهما بعين المكان وتحويلهما إلى المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم.