سرقة أموال وحلي تكشف عن خطة حرقة لـ18 تلميذ متوسط ببوسفر في وهران

منظم رحلات أراد المجازفة بهم على متن قارب ذات محرك غير قوي

تمكنت عناصر من درك بوسفر في وهران من الإطاحة بمنظم رحلات إبحار سرّي خطط لتهريب مجموعة من تلاميذ وتلميذات متوسطة بنفس المنطقة بعد الاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة ومجموعة من الحلي سلموها له مقابل مساعدتهم على الحرقة نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

العملية الناجحة التي نفذتها ذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات بعد تقدم أحد أقارب المتهم البالغ من العمر 22 سنة إلى مصالح الدرك،

بعدما بلغ مسامعه إقدام منظم الرحلات السرية الموقوف على الاتفاق مع 18 قاصرا من تلاميذ متوسطة أربعة منهم ذكور والبقية كلهم إناث بمنطقة بوسفر لمساعدتهم على الإبحار سرا نحو السواحل الإسبانية بعد تسلمه أكثر من 35 مليونا ومجموعة من الذهب،

ليتم فتح تحقيقات موسعة والتحري في القضية، أسفرت عن تأكيد الخطة التي رسمها منظم الرحلات بعد اكتشاف عديد الشكاوى المودعة ليهم مؤخرا تفيد بتعرض عائلات للسرقة،

حيث وبعد استدعائهم لبدء التحقيق في القضية بعد ربطها بقضية تخطيط القصر للحرقة تم التوصل إلى أن العائلات التي قامت بالتبليغ عن تعرضها للسرقة،

هي نفسها عائلات تلاميذ المتوسطة، الذين كانوا ينوون الحرقة عبر قارب صيد غير آمن وبمحرك لن يمكُنهم من بلوغ الشواطئ الإسبانية،

الأمر الذي كان سيعرضهم للخطر والمجازفة بحياتهم ليتم مداهمة منزل المتهم بعد أخذ اذن من وكيل الجمهورية أين تم ألقاء القبض عليه وتحويله إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معه قبل تقديمهم أمام العدالة للبث في قضيته.