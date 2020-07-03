وهران في الصدارة بـ 82 حالة وتزايد المصابين في 18 ولاية

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 15070 حالة مؤكدة بالفيروس أي ما يمثل نسبة 5.29 حالة لكل 100 ألف نسمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 937 حالة وفاة، كما ان الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 490 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 10830 حالة.

كما اكد الإحصائيات أن ولاية وهران تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها سطيف متبوعة الجزائر ثم البليدة .

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 18ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

وهران: (+82)

سطيف: (+60)

الجزائر: (+46)

البليدة: (+23)

الأغواط: (+20)

تيارت: (+18)

الوادي: (+17)

تبسة: (+16)

الجلفة: (+14)

مستغانم: (+13)

قسنطينة (+12)

البويرة: (+10)

سكيكدة: (+10)

سيدي بلعباس: (+9)

ميلة: (+8)

بجاية: (+7)

معـسكر: (+7)

جيجل: (+6)