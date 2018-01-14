مصرع سيدتين نتيجة مضاعفات لأنفلونزا معقدة بوهران

حالة استنفار عاشها اليوم مستشفى بن زرجب في وهران بعد وفاة سيدة تبلغ من العمر 37 سنة،

كانت قد حولت إلى مصلحة الاستعجالات في حالة صحية حرجة نتيجة مضاعفات لأنفلونزا معقدة تبعتها صعوبات في التنفس.

تم إدخالها السيدة إلى استعجالات المستشفى تم إخضاعها لعلاج مكثف من قبل الطاقم الطبي المختص في الأمراض الصدرية لكنها لقيت حتفها نتيجة مضاعفات خطيرة.

من جهة أخرى، تم تسجيل بمستشفى أول نوفمبر الجامعي بوهران حالة وفاة أخرى لسيدة في الثلاثينيات من العمر، كانت قد ادخلت العناية المركزة نتيجة لانفلونزا معقدة،

في حين ترقد حاليا سيدة أخرى بنفس المؤسسة الاستشفائية بعد تعرضها بأنفلونزا موسمية حادة، وصفت حالتها بالحرجة،

واتخذت بشأنها كافة الاحتياطات اللازمة انطلاقا من عزلها واخضاعها التحاليل الطبية.