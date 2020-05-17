مصرع طفلة وإصابة والدتها في إنهيار جدار ووالي وهران يشكل خلية أزمة ببلدية المرسى

خلفت الامطار الرعدية التي شهدتها مدينة وهران ليلة امس مصرع طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وتعرض والدتها لاصابات متعددة نقلت على اثرها الى استعجالات المستشفى الجامعي.

وذلك عقب حادث سقوط انهيار جدار مسكنهم العائلي بحي لالة خديجة ببلدي المرسى الكبير .

وقد شكل والي وهران خلية ازمة بمنطقة المرسى الكبير بعد تضرر العديد من الطرقات والمساكن بفعل تسرب سيول الامطار اليها خاصة منها الواقعة بالاحياء الفوضوية.

اين تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية وهران بالعديد من النقاط المتضررة ببلدية المرسى الكبير .

اين قامت بعمليات إمتصاص للمياه المتسربة لبعض السكنات مع إزالة خطر التربة المنجرفة وفتح الطريق الولائي رقم 84.

مع إنقاذ العديد من الأشخاص العالقين الى جانب امتصاص مياه متسربة لبعض المساكن ببلدية بوسفر وعين الترك على مستوى حي بوزفيل وشاطئ الجنة.