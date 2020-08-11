وهران والعاصمة تسجلان أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروسكورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 36204 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1322حالة وفاة.

بينما تماثلت 343 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 25263 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 49 شخصا بالعنايةالمركزة.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات عبر الولايات كمايلي:

وهران: + 62

الجزائر: +52

تلمسان: + 26

باتنة: +23

تيارت: +23

المسيلة: + 22

غرداية: + 20

عنابة: +20

الوادي: +16

سطيف: +15

تيبازة: +15

مستغانم: +14

خنشلة: + 14

البليدة: +13

بسكرة: +13

إليزي: + 12

جيجل: + 11

بجاية: +10

عين الدفلى: +10

تيسمسيلت: + 10