وفاة العامل الثاني إثر سقوطهما من عمارة في وهران

لقي ظهيرة اليوم عاملان كانا يقومان بأشغال طلاء عمارة بشارع عدة بن عودة في وهران،

فيما أصيبت امراة بعدما سقطت عليها الساقلة التي كان فوقها العاملان الضحيتان اثر تقطع الحبال الموصولة بها،

أين سقطوا من علو العمارة إلى الأرض ليصيبوا سيدة كانت مارة بعين المكان،

حيث تعرضت بإصابات بالغة على مستوى الرأس تم نقلها على جناح السرعة إلى استعجالات مستشفى بن زرجب لتحول بعدها إلى مستشفى اول نوفمبر لخطورة الإصابات التي تعرضت لها على مستوى الرأس، أين أدخلت العناية المركزة لوضعها الحرج.

الضحيتان البالغ في الأربعينيات من العمر أحدهما ينحدر من بلدية “بوتليليس” والاخر من ولاية عين تموشنت لقي أحدهما حتفه بمكان الحادث بحي البلاطو،

فيما لفظ الضحية الثاني أنفاسه الأخيرة باستعجالات مستشفى بن زرجب الجامعي، حيث نقلت جثتيهما إلى مصلحة الطب الشرعي لخضاعها للتشريح الطبي،

فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث المروع.