وهران: 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 30394 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1210 حالة وفاة.

بينما تماثلت 455 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 20047 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 70 شخصا بالعناية المركزة.

وهران: + 53

الجزائر: +51

الجلفة: +42

الوادي: +32

قسنطينة +31

البويرة: + 23

عنابة: +22

أدرار: + 21

بشار: +21

تلمسان: + 20

الأغواط: +20

عين تموشنت: +19

أم البواقي: +18

الطارف: + 17

ورقلة: +16

ميلة: +16

البليدة: +14

جيجل: + 14

مستغانم: +12

سطيف: +11

تيبازة: +11

تبسة: +11

المسيلة: + 10