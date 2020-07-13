وهران: توقيف مغنية الراي “سهام الجابونية” 

تمكنت مصالح الأمن اليوم الإثنين من توقيف مغنية الراي سهام الجابونية على خلفية فيديو أهانت من خلاله طاقم مستشفى وهران.

ووفق مصادر النهاراونلاين المغنية “سهام الجابونية” ستمثل غدا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران.

المغنية صورت فيديو تهجمت فيه على الطاقم الطبي وشبه الطبي لأحد مستشفيات وهران.

واضافت المصادر أن المغنية حاولت تحريف حقائق واتهام طاقم المستشفى بالإهمال والتسيب من خلال الفيديو المصور

وكانت إدراة المركز الاستشفائي الجامعي لولاية وهران قد رفع دعوى قضائية ضد الشابة سهام الجابونية.

كما أن إدراة المستشفى نشرت بيان توضيح للرأي العام وتوعدت بمقاضاة المغنية.