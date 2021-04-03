وهران: الايقاع بعصابيتن مسلحتين مختصين في ترويع وسرقة المواطنين

تمكنت الفرقة الاقليمية لدرك بوفاطيس بالتنسيق مع فرقة بن فريحة التابعتين للكتيبة الإقليمية لدرك ارزيو بوهران من الايقاع بعصابتين اجراميتين مختصين في ترويع المواطنين سرقة ممتلكاتهم متكونتين من 8 أشخاص.

العملية الأولى تمت اثر تلقي مكالمة عبر الرقم الأخضر 55 10 مفادها اقدام شخص على محاولة الانتحار محاولا سكب البنزين على نفسه حاملا قارورة غاز البوتان مهياة للتفجير.

ليتفاجأ أفراد الدورية بعد تنقلهم الي عين المكان بوجود عصابة أحياء مدججين بالأسلحة البيضاء ليتم تطويق المكان ومحاصرتهم قبل فرارهم إلى إحدى السكنات التي بعد استفاء جميع الاجراءات القانونية تم مداهمته.

وقد اسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص وحجز 7 سيوف، بندقية صيد بحري، قارورتي غاز بوتان، ساطور إلى جانب سيارة سياحية استعملت في عملية اختطاف قاصر تم تحريرها في ظرف وجيز.

كمل قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوفاطيس بمداهمة منزل وتوقيف 3 مروجين للمشروبات الكحولية اين تم ضبط 456 وحدة خمر وثلاجتين متوسطة الحجم، سيفين، خنجر وبندقية صيد بحري.