وهران.. 15 سنة سجناً نافذاً لتاجر جملة تورّط بالمضاربة في في الموز

ادانت محكمة السانية بولاية وهران، تاجر جملة “ن.ا” بـ 15 سنة سجنا نافذا بعد احالته على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري بعد متابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة.

المتهم في قضية الحال كانت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة في وهران قد اوقفته بعد تورطه في قضية المضاربة بالموز حيث تم حجز كمية معتبرة من فاكهة الموز قدرت بـ 3718 كلغ.وقد تم ايداع المتهم الحبس بعد ادانته بـ 15 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين دج، مع مصادرة المحجوزات إضافة إلى منعه من ممارسة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات.