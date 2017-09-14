اعترفت مدربة المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، وهيبة رحال، بأن فترة تحضيرات الخضر لمباراة غانا لم تكن كافية.

قالت رحال مدربة المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، فئة أقل من 20 سنة، إن المباراة التي تنتظر لاعباتها غدا الجمعة أمام غانا لم تكن كافية.

ورغم تفاؤلها بنتيجة هذه المباراة، إلا أن رحال أكدت أن نقص التحضيرات هاجسها الأول: “حضرنا في ظروف جيدة، لكن المشكل في فترة التحضيرات التي كانت قصيرة جدا”.

وأضافت: “لدينا معلومات عن منتخب غانا، قلت للاعباتنا إنكنّ ستواجهن منتخبا قويا جدا، تأهل للمونديال 4 مرات، إنهنّ محفزات جيدا، ويدركن ما ينتظرهن”.

وكشفت رحال أن الجانب البدني ركزت عليه كثيرا لمباراة غانا: “فترة التحضيرات لم تتجاوز الشهر والنصف، لذلك ركزنا كثيرا على الجانب البدني”.

وأشارت مدربة الخضر إلى أن الهدف من هذه المباراة يبقى التحضير للفترة القادمة وبداية مشروع: “كرة القدم فيها رابح وخاسر، سنلعب بكل ثقة، نحن نلعب لأجل تحسين الكرة النسوية”.

ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات فئة أقل من 20 سنة أمام غانا، غدا الجمعة بملعب عمر حمادي ببولوغين بداية من الساعة 19:00.

وتندرج هذه المباراة في إطار ذهاب تصفيات مونديال 2018 في فرنسا، فيما ستلعب مباراة العودة يوم 29 من الشهر الحالي.

وتتربص سيدات الخضر بمركز بالمركز التقني “للفاف” بسيدي موسى بمشاركة 21 لاعبة ينشطن في البطولة المحلية.

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