القلق، الوحدة والحيرة، هي أكثر التفاصيل التي تسيطر على أفكاري في هذه الآونة، فبعدمت انتقلت زوجتي إلى الرفيق الأعلى، خيّم الحزن على حياتي وصرت ضعيفا من دون شريكة تزيد من همّتي، فأنا رجل بلغت من العمر 77 سنة، لي أولاد وكل واحد منهم مستقل بحياته الخاصة، وأنا بالرغم من حاجتي إليهم، إلا أنني أؤكد لهم يوميا بأنني بخير حتى لا أزيد من حيرتهم عليّ، أكذب عليهم وأتحامل على نفسي المتعبة التي باتت بحاجة إلى مؤنس وسند.

وهذا ما دفعني إلى أن أختار منبركم حتى يكون لي حظا في نشر طلبي وأناشد زوجة تستقر معها حياتي.

أنا رجل من قسنطينة، متقاعد ولي بيت كبير وأتمتع بصحة جيدة والحمد لله، أريد أن تكون لي فرصة مع امرأة صادقة ومسؤولة، سنها يناسب سني، من إحدى ولايات الشرق الجزائري، امرأة مستعدة لأن تقف إلى جانبي فأعوّل عليها وأسعد إلى جانبها، أريدها ماكثة في البيت ولا يهمني وضعها الاجتماعي، وسنها مناسب لسني.

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