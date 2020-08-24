ياسين وليد: إنشاء 18 حاضنة للمؤسسات الناشئة بينها 14 في العاصمة

كشف الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، اليوم الإثنين، عن إنشاء 18 حاضنة أعمال إلى حدّ الآن.

وأعلن الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية، عن انطلاق صندوق لتمويل المؤسسات الناشئة والمبتكرة قريبا، إلى جانب مجموعة من الأطر القانونية لتنظيم عملها وتسهيله.

واعتبر ياسين وليد بأن المؤسسات الناشئة هي أحد الركائز التي تعتمد عليها الحكومة في إرساء اقتصاد جديد قادر على خلق الثروة ومناصب الشغل.

مضيفا بأن صندوق تمويل المؤسسات الناشئة أنشئ ويُنتظر فقط صدور الإطار القانوني في الجريدة الرسمية خلال أيام قليلة لإطلاقه والبدء في استقبال طلبات التمويل عن طريق بوابة إلكترونية تفاديا للحواجز البيروقراطية.

وكشف الوزير عن إحداث تسهيلات للمؤسسات الناشئة تشمل الإعفاءات الضريبية والتمويل والاستفادة من خدمات الحاضنات والمسرعات.

مؤكدا بأنه تم إنشاء 18 حاضنة أعمال، من بينها 14 في العاصمة، واعتزام الوزارة إنجاز حاضنة أعمال في كل ولاية عبر الوطن.

وأشار المتحدث إلى أن العمل بالتصريح يأتي لتجاوز العقبات البيروقراطية ومشاكل التمويل التي لا تتماشى مع متطلبات المؤسسات التي تتطلب حلولا ذكية وبرمجيات.

مضيفا بأنه تم إنجاز إطار قانوني يمكّن حاملي المشاريع التحصل على التمويل وإقامة مشاريعهم والتصريح بها والتعرف عليها حتى قبل إنشائها.

هذا وكشف الوزير عن تحضير مجموعة من الأطر القانونية للتعريف بالشركة الناشئة وحاضنة الأعمال والنظام التصريحي والشكل القانوني للشركة.

بالإضافة إلى مقترحات لقانون المالية التكميلي وقانون المالية 2021 الذي هو قيد الدراسة في وزارة المالية.

واعتبر ياسين وليد بأن المؤسسة الناشئة تختلف عن المؤسسة المصغّرة باعتبارها شركة مبتكرة ولديها القابلية للنمو السريع، مؤكدا بأن الجزائر هي الوحيدة التي ترتقي فيها مسألة تعزيز إنشاء مؤسسات ناشئة والنظام البيئي إلى مستوى قطاع وزاري.