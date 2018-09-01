يالفيديو.. “النهار” تفوز بالمرتبة الأولى في سباق الوسائل الإعلامية لسنة 2018

تحصلت قناة “النهار” على المرتبة الأولى في سباق الوسائل الإعلامية لسنة 2018، المنظم من طرف وزارة النقل والأشغال العمومية.

المسابقة نظمت ببرج الكيفان، بحضور وزير النقل والأشغال العموميةعبد الغني زعلان، الذي أعطى إشارة الإنطلاقة، كما قام بتسليم وتوزيع الشهادات للمتوفقين الثلاثة الأوائل.

وفازت بالمرتبة الأولى حصة tout option، التي يعدها و يقدمها الزميل محمد شوقي علاك والتي تبثها القناة ضمن برامجها.

وقد عبر الزميل عن شكره للقائمين على تنظيم هذه المسابقة، كما تقدم بالشكر الجزيل للرئيس المدير العام لمجمع “النهار” والطاقم الصحفي العامل به.