“يحيى طبيش: “الكاستنيغ في الجزائر أكبر أكذوبة

فجر الإعلامي يحىي طبيش قنبلة على المباشر عبر بلاطو زابينغ رمضان بخصوص الكاستنيغ في الجزائر.

وخلال البرنامج إعتبر طبيش أن الكاستنيغ في الجزائر أكبر أكذوبة تروّج للمواهب الشابة وللأشخاص الذين يحبون ويحلمون بالتمثيل.

وتابع طبيش بالقول ان عملية الكاستينغ تقوم بجمع عدد هائل من المواهب عبر ولايات الوطن لمدة 3 أيام أوأكثر. بالإضافة إلى ان اوليائهم فارحون بابناءهم منتظرين لحظة القبول. وفي الاخير لاتتم عملية الكاستينغ وإنما يقومون بتصويرهم وفقط ثم يخبرونهم ان دعوة ستصلهم.

كما إستنكر طبيش هذه الأكذوبة معتبرا إياها إستغباء للناس وللمواهب الشابة ومتاجرة بأحلام الناس.

قدّم الإعلامي يحيى طبيش على المباشر عبر بلاطو زابينغ رمضان إعتذاره للوزيرة المنتذبة السابقة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري.

وجاء هذا الإعتذار على خلفية تعليق نشره عبر حساب بطلة الجيدو أبدي فيه رأيه في دخول سليمة سواكري عالم التنشيط والإعلام.

وقال طبيش انه كتب يومها انه من الاحسن أن تتوجه الوزير المنتدبة آن ذاك إلى الإهتمام بمشاكل قطاعها والوقوف عليها. وتابع طبيش أنه لم يشاهد وقتها سواكري وهي تنشط حصة إفتح قلبك ليتلقى بعدها عدد هائل من التعليقات يعارضون رأيه.

واكد طبيش خلال برنامج زابينغ رمضان أنه أصدر حكما مسبقا على سليمة سواكري وإنبهر وإعترف فيما بعد بأنه اخطأ في حقها بعدما شاهد حصتها التي لم يراها من قبل. كما إعترف طبيش بالقدرة الكبيرة لسواكر وإحترافيتها في التنشيط وتقديم الافضل.

وفي الاخير قال طبيش أنه يعترف بحكمه المسبق ضد سواكري ويقدم إعتذاره على المباشر.

طالع أيضا: طبيش يكشف تفاصيل برنامجه الرمضاني وحقيقة سرقة فانونسه السحري