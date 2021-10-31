يسرق البيوت عبر التسلق.. “سبايدرمان” جزائري في قبضة أمن إسبانيا

ألقت الشرطة الاسبانية القبض على سارق جزائري الأصل وهو ينزل من واجهة مبنى بعد شكوى من أحد الجيران الذي رآه يدخل المنزل.

وحسب الصحافة الاسبانية، فقد تم القبض على المتهم جزائري الأصل ويبلغ من العمر 26 عاما الاثنين الماضي.

وكان اللص المزعوم قد تسلق الواجهة ودخل من نافذة منزل، وبحوزته عدة أدوات قام بها بكسر النافذة.

وبدأ عمل الشرطة بعد اتصال من أحد المواطنين برقم هاتف الطوارئ للإبلاغ عن دخول لص إلى المنزل.

وانتظر صاحب البيت قفز اللص إلى المنزل لتفعيل جهاز الإنذار الأمني ​​بالمنزل، حيث كانت الشرطة الاسبانية في انتظاره بالأسفل.

ورغم محاولات الفرار من قبل رجال الشرطة، إلا أنه تم اعتقاله، على أن تتم محاكمته لاحقا.

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