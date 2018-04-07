يعتدي بالضرب على “نسيبتو” بسلسلة حديدية لأنها منعته من رؤية زوجته!

حاول طلب الصلح فوجد نفسه متهما بالجرح العمدي وتحطيم مركبة
تورط شاب في العقد الثالث من العمر في ضرب والدة زوجته بواسطة سلسلة حديدية على مستوى أصابعها، متبوعة بتحطيم مركبتها، بعدما رفضت صلحه مع ابنتها ومنعته من إرجاعها لبيت الزوجية، لتتم متابعته من قبل نيابة محكمة بئر مراد رايس بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، والتحطيم العمدي لملك الغير.
التحريات في قضية الحال اشرتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبوزريعة، عقب بلاغ من مواطنة طلبت فيه النجدة قصد توقيف زوج ابنتها بعد تهجمه عليها قرب بيتها بواسطة سلسلة حديدية، مما سبب لها جروحا على مستوى أصابع يدها، ناهيك عن استعمال ذات السلسلة الحديدية في تحطيم مركبتها.
وعند مثوله للمحاكمة وفقا لإجراءات الإستدعاء المباشر، أكد المتهم أنه بتاريخ الواقعة التي تعود إلى أواخر 2017، تقدم من بيت أهل زوجته الكائن ببوزريعة قصد مساعدته في الصلح بينهما وإرجاعها لبيت الزوجية، إلاّ أن والدتها رفضت فتح الباب رغم إتصالاته المتكررة بهم، مما جعله يتوجه إلى موقف السيارات ويقوم بضرب السيارة قصد إطلاق جهاز الإنذار، وعن غير قصد تسبب في خدوش طفيفة للمركبة التي تحوزها زوجته رغم أنها باسم والدتها، عندها تفاجأ بهذه الأخيرة تخرج وهي في حالة غضب شديد وقامت باستفزازه بعبارات خادشة للحياء أمام الملإ ونعتته بالعقيم، الأمر الذي جعله يقوم بدفعها محاولا الدخول إلى البيت لرؤية زوجته، نافيا التسبب لها في جروح بأصابعها، والتي استفادت بفضلها من عجز قدره الطبيب الشرعي بـ3أيام، ليطالب إفادته بالبراءة في ظل تغيب الضحية عن جلسة المحاكمة، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.
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