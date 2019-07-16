وزير الخارجية المالي في زيارة عمل إلى الجزائر اليوم الثلاثاء

يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، تييبيلي درامي، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما أفاد به أمس الإثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان، أن تييبيلي درامي سيكون حاملا لرسالة من الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

و أضاف المصدر، أنّ زيارة رئيس الدبلوماسية المالية إلى الجزائر، تأتي غداة الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم إلى باماكو يومي 17 و 18 جوان الأخير، والتي ترأس خلالها مع نظيره المالي الدورة ال14 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية.

و خلص المصدر ذاته، إلى أن السيد بوقدوم قد ترأس بمناسبة ذات الزيارة الاجتماع الوزاري الثالث للجنة متابعة اتفاق الجزائر مؤكدا على أن زيارة السيد درامي للجزائر ستسمح للوزيرين “بمواصلة التشاور السياسي بين البلدين حول العلاقات الثنائية و المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.